مخاوف على حياة فريق من الصحفيين المخطوفين في الأكوادور

يسود حالة من القلق الكبير في الأكوادور على مصير فريق من الصحفيين الذين خطفهم مسلحون يعتقد أنهم كولومبيون، بعد نشر صور أمس، تحمل على التخوف من قتلهم.

وأعلن الرئيس الأكوادوري لينين مورينو، الذي وصل الخميس إلى ليما للمشاركة في قمة الأمريكتين، أنه سيعود فورا إلى كيتو نظرا للوضع الحرج المتعلق بمصير هذا الفريق.

وكتب مورينو، على حسابه في تويتر "قررت أن أعود فورا إلى الأكوادور بسبب الوضع الدقيق الذي نعيشه في هذه اللحظة".

ولدى وصوله إلى كيتو، قال الرئيس الأكوادوري إنه يمهل الخاطفين اثنتي عشرة ساعة لتقديم ما يثبت ان رهائنهم الثلاثة أحياء.

وحذر مورينو الذي كادت تنهمر دموعه، بالقول "إذا تبين انهم ليسوا احياء فسنتصرف بحزم شديد" لمعاقبة "من ينتهكون حقوق الانسان كافة".

وكان فريق من صحيفة "ال كوميرسيو دو كيتو" اليومية، يضم المراسل خافييه اورتيغا والمصور بول ريفاس والسائق ارفان سيغارا، خطفوا في 26 مارس، بينما كانوا يعدون تحقيقا على الحدود بين الاكوادور وكولومبيا.