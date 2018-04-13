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الوطن

تحقيقات النيابة: 6 آلاف جنيه أسبوعيا لكل أمين شرطة في "عصابة الأميرية"

منذ 56 دقيقة
كتب: محمد سيف
تحقيقات النيابة: 6 آلاف جنيه أسبوعيا لكل أمين شرطة في "عصابة الأميرية"

النائب العام

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عن أن عصابة أمناء الشرطة والتي تضم 10 أمناء من قوة قسم شرطة الأميرية، اتفقوا على تسريب معلومات أمنية إلى 13 تاجر مخدرات، نظير حصول كل أمين شرطة من أفراد العصابة على 6 آلاف جنيه في الأسبوع.

كانت وزارة الداخلية، أحالت المتهمين للاحتياط عقب القبض على تجار المخدرات الذين قدموا كشوفا بأسماء أمناء الشرطة، وأرقام هواتفهم للشرطة تفيد حصول كل منهم على رواتب شهرية 24 ألف جنيه، مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي، وفي أثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب الدواليب" وأبلغوهم عن المأموريات التي تستهدفهم.

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