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الوطن

إنشاء معهد ديني أزهري بمركز بلاط في الوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه

منذ 32 دقيقة
كتب: شرف غريب
إنشاء معهد ديني أزهري بمركز بلاط في الوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه

إنشاء معهد ديني أزهري بالوادي الجديد

قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن القطاع الأزهري بالمحافظة، يجري تنفيذ إنشاء معهد أزهري يشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليون و94 ألف جنيه.

وأضاف عادل، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى نحو 60% من حيث الإنشاءات، وجاى استكمال المشروع تنفيذا لدخوله الخدمة في العام الدراسي المقبل.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلاط، أنه جرى تنفيذ مشروع إنشاء 120 وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بلاط، والذي جرى تنفيذه بتكلفة تصل إلى نحو 15 مليون و440 ألف جنيه، تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة.

 

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