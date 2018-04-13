وزير البترول يشارك في الاجتماع الوزاري بمنتدى "الطاقة العالمي" بالهند

على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر بمنتدى "الطاقة العالمي" الذي اختتم أعماله بالعاصمة الهندية نيودلهي، والذي شاركت فيه مصر بوفد برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويأتي ذلك بمشاركة 42 دولة منتجة ومستهلكة ورؤساء المنظمات الدولية للطاقة لبحث مستقبل أمن الطاقة العالمي الذى افتتحه ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، الذي أكد خلال استقباله لوزراء البترول والطاقة المشاركين في المؤتمر في كلمته على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الأوضاع الحالية لأسواق الطاقة العالمية.

وأشار "الملا" أن هناك اهتمام كبير من قبل المشاركين بالمؤتمر بالنتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت محط أنظار الشركات العالمية للاستثمار في مختلف أنشطتها خاصة في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط بعد الاكتشافات الكبيرة التي تحققت مؤخرًا وأن هناك المزيد من الفرص لاكتشافات جديدة في ضوء ما أعلنته تقارير المؤسسات الدولية عن وجود احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات التي توليها وزارة البترول أهمية خاصة نظراً لكونها تمثل صناعة القيمة المضافة وتقوم على منتجاتها العديد من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية وتفتح آفاقاً جديدة لمنتجاتها للتصدير.

وأوضح "الملا" أن نتائج مباحثاته مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء منظمات الطاقة العالمية التي عقدها خلال انعقاد المؤتمر، وأكدت اهتمامهم بدعم التعاون والتنسيق مع مصر لتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلًا عن الاهتمام بتواجد مصر في المؤتمرات الدولية التي تبحث تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار لأسواق البترول والوصول إلى أسعار عالمية للبترول متوازنة تحقق جذب الاستثمارات وتأمين الإمدادات.