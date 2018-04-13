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الوطن

مدير المكتب السياحي بروسيا: إقبال كبير على زيارة مصر

منذ 16 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
مدير المكتب السياحي بروسيا: إقبال كبير على زيارة مصر

وصول أول رحلات مصر للطيران من روسيا لمطار القاهرة

قال أحمد حسن، مدير مكتب مصر السياحي بروسيا، إن السائحين الروس صفقوا فور وصول أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى مطار القاهرة ، لافتًا إلى أن الروس سعداء باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين بعد توقف دام 30 شهرًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مرافقته لأول رحلة طيران لشركة مصر للطيران تصل من موسكو للقاهرة، مساء أمس، أن هناك إقبال شديد من قبل الوفود الروسية علي الحجوزات للمقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، منوها إلى أن السائح الروسي سيركز حاليًا على أنماط السياحة الثقافية والأثرية ومسار العائلة المقدسة.

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