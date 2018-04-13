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الوطن

غرفة السياحة: 200 ألف مواطن أجروا البصمة الحيوية للعمرة حتى الآن

منذ 16 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
غرفة السياحة: 200 ألف مواطن أجروا البصمة الحيوية للعمرة حتى الآن

ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة

قال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عدد المواطنين الذين قاموا بعمل البصمة الحيوية بلغ حتى الآن 200 ألف مواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أزمة البصمة جرى حلها بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بعد البروتوكول الذي وقعته غرفة شركات السياحة مع شركة تسهيل المنوط بها أخذ البصمة من المواطنين والاتفاق على وجود أولوية للمواطنين الذين لديهم رحلات عمرة قريبة في إجراء البصمة قبل موعد إنطلاق الرحلات .

يشار إلى أن استصدار تأشيرة العمرة مرتبط كليا بإجراء البصمة.

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