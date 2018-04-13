إصابة 363 فلسطينيا برصاص الاحتلال في جمعة "حرق علم إسرائيل"

أصيب 363 مواطنا برصاص قوات الاحتلال، وقنابل الغاز في جمعة العودة الثالثة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين وصلوا للمشاركة في جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، بأن 363 أصيبوا بجراح مختلفة، واستنشاق غاز منهم 14 من الطواقم الطبية والصحفيين شرق قطاع غزة حتى الساعة الرابعة عصرا.

وأشعل المواطنون المئات من إطارات السيارات على طول الحدود، وانتزعوا جزءا من السياج الأمني الذي وضعه جيش الاحتلال، قبل أيام قليلة.

وأحرق المواطنون أعلام إسرائيل وتابوت عليه صور جنود الاحتلال المفقودين في غزة فيما وضع علم آخر على الأرض ليمر عليه المتظاهرون، وحمل المتظاهرون علم فلسطين صوب الحدود فيما يشبه الاحتفال أمام أعين جنود الاحتلال.