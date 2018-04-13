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الوطن

خطط الإصلاح خلال المرحلة المقبلة تركز على إشراك المواطن في صنع القرار

منذ 18 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
خطط الإصلاح خلال المرحلة المقبلة تركز على إشراك المواطن في صنع القرار

أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلي، بأن حرص وزارة المالية على إصدار البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي  الجديد قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعي فعّال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع، وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدًا لإشراك المواطن في عملية صنع القرار.

وأصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالى حيث يعرض البيان  للإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وكذلك أهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة؛ كما يلقي البيان الضوء على السياسات المنفذة خلال السنوات الماضية ونتائجها، ويلقي نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

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