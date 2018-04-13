"المالية": نركز على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

قالت وزارة المالية، إن البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يلقي الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني للحكومة، ويرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية.

ويتضمن البيان تفاصيل التدرج، تنفيذًا للإصلاحات بحيث يتم دائمًا التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".