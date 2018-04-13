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الوطن

"المالية": نسعى للسيطرة على العجز ليصل لنحو 8.4% من الناتج المحلي

منذ 35 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"المالية": نسعى للسيطرة على العجز ليصل لنحو 8.4% من الناتج المحلي

وزارة المالية - أرشيفية

أكدت وزارة المالية، استهداف السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد مقابل 10.9% في العام المالي 2016/2017.

جاء ذلك في البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ويذكر أن البيان المالي للموازنة العامة للدولة يختلف في كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد لأهم التحديات المالية، واستعراض لأهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة، مقارنة بالبيان المالي الذي يعرض بشكل تفصيلي بنود وتفاصيل الموازنة على السلطة التشريعية.

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