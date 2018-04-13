تسجيل الدخول

الوطن

جومانا مراد تلاحق "الأخوين نعمو" دوليا بعد هروبهما بـ"مدرسة الحب"

منذ 11 دقيقة
كتب: خالد فرج
جومانا مراد تلاحق "الأخوين نعمو" دوليا بعد هروبهما بـ"مدرسة الحب"

جومانا مراد

في تطور جديد لقضية الفنانة السورية جومانا مراد، ضد "الأخوين نعمو"، أمير، وصفوان، قضت محكمة دبي، بتاريخ 3 أبريل الجاري، بملاحقتهما محليًا ودوليًا، وضبطهما وإحضارهما إلى النيابة العامة، ومخاطبة السلطات السورية، لتسليمهما.. ومن ثم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما، في قضايا نصب واختلاس.

وجاء نص حكم المحكمة كالآتي: "نأمر بإلقاء القبض على المتهمين الأول أمير مصطفى نعمو- سوري الجنسية، والمتهم الثاني محمد صفوان مصطفى نعمو- سوري الجنسية، وإحضارهما إلى النيابة العامة فور ضبطهما، وفي سبيل تنفيذ الأمر يتم ملاحقتهما محليًا ودوليًا".

يذكر أن المتهمين، المنتج أمير نعمو، وشقيقه صفوان نعمو، قد قاما بالحصول على مبالغ مالية، من الفنانة جومانا مراد، على 5 دفعات، يقدر مجموعها بـ"2,400,000" دولار أمريكي، نظير الاشتراك في إنتاج الجزء الثاني، من مسلسل "مدرسة الحب"، ثم هرب "الأخوان نعمو" خارج دولة الإمارات، وتحديدًا إلى موطنهما سوريا، ومعهما الأموال ونسخ العمل الدرامي.

أما جومانا مراد، فقد التزمت الصمت تمامًا، طوال سير القضية، تاركة الكلمة النهائية، للقضاء الإماراتي، والذي أنصفها، حيث تولى زوجها الدكتور ربيع بسيسو، كل الأمور القانونية، منذ رفع الدعوى وحتى الآن.

أخبار متعلقة

جومانا مراد تخضع لجلسة تصوير بلمسات مصرية

جومانا مراد تخضع لجلسة تصوير بلمسات مصرية
بالمستندات| حكم بالسجن لمنتج "مدرسة الحب" لصالح جومانا مراد

بالمستندات| حكم بالسجن لمنتج "مدرسة الحب" لصالح جومانا مراد
بالفيديو والصور| الإنتربول يلاحق منتجا "مدرسة الحب" بسبب جومانا مراد

بالفيديو والصور| الإنتربول يلاحق منتجا "مدرسة الحب" بسبب جومانا مراد
"تجميل وخطف واعتزال"..مواقف أثارت الجدل لـ"جومانا مراد"

"تجميل وخطف واعتزال"..مواقف أثارت الجدل لـ"جومانا مراد"

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

اختيارات الوطن

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

الأكثر قراءة

عاجل