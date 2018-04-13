جومانا مراد تلاحق "الأخوين نعمو" دوليا بعد هروبهما بـ"مدرسة الحب"

في تطور جديد لقضية الفنانة السورية جومانا مراد، ضد "الأخوين نعمو"، أمير، وصفوان، قضت محكمة دبي، بتاريخ 3 أبريل الجاري، بملاحقتهما محليًا ودوليًا، وضبطهما وإحضارهما إلى النيابة العامة، ومخاطبة السلطات السورية، لتسليمهما.. ومن ثم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما، في قضايا نصب واختلاس.

وجاء نص حكم المحكمة كالآتي: "نأمر بإلقاء القبض على المتهمين الأول أمير مصطفى نعمو- سوري الجنسية، والمتهم الثاني محمد صفوان مصطفى نعمو- سوري الجنسية، وإحضارهما إلى النيابة العامة فور ضبطهما، وفي سبيل تنفيذ الأمر يتم ملاحقتهما محليًا ودوليًا".

يذكر أن المتهمين، المنتج أمير نعمو، وشقيقه صفوان نعمو، قد قاما بالحصول على مبالغ مالية، من الفنانة جومانا مراد، على 5 دفعات، يقدر مجموعها بـ"2,400,000" دولار أمريكي، نظير الاشتراك في إنتاج الجزء الثاني، من مسلسل "مدرسة الحب"، ثم هرب "الأخوان نعمو" خارج دولة الإمارات، وتحديدًا إلى موطنهما سوريا، ومعهما الأموال ونسخ العمل الدرامي.

أما جومانا مراد، فقد التزمت الصمت تمامًا، طوال سير القضية، تاركة الكلمة النهائية، للقضاء الإماراتي، والذي أنصفها، حيث تولى زوجها الدكتور ربيع بسيسو، كل الأمور القانونية، منذ رفع الدعوى وحتى الآن.