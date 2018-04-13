"أبو شقة": الوفديون يفتحون صفحة جديدة ولا مكان للخلافات

قال بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن دماء كثيرة سالت خلال ثورة يناير وهذه الثورة قامت من أجل الديمقراطية، ودستور 2014 أكد دور الأحزاب وتداول السلطة فيما بينها، وعلى الجميع أن يعمل بفكر وإرادة على قلب رجل واحد.

وأكد أبوشقة، أن الوفديين سيفتحون صفحة جديدة ولا خلافات من الآن، منوهًا إلى أن الوفد كانت معاركه الحقيقية تتمثل في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأردف أبوشقة: "الخلاف بين أعضاء الوفد إعلاء للديمقراطية وأحيي الجميع والفترة المقبلة تشهد روح من الحب والتعاون لمصلحة حزب الوفد، وبهذه المناسبة نناشد المصريين أننا سنفتح باب قبول عضويات جديدة لحزب الوفد خلال الفترة المقبلة، ولا فرق بين العضو الجديد أو القديم والجميع سيكون لهم ذات الحقوق والالتزامات، وهذه الثوابت التي أرساها فؤاد باشا سراج الدين".