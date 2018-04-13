تسجيل الدخول

الوطن

تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع وفحص 83 شقة مفروشة بالبحر الأحمر

منذ 21 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع وفحص 83 شقة مفروشة بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات المختلفة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية وفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية.

وتمكنت حملة أشرف عليها اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، من تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع، بين الحبس الجزئي والمستأنف والغرامات الجزئية.

وتمكن ضباط مباحث الآداب، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من فحص 83 شقة مفروشة، وجرى الكشف الجنائي والسياسي على المقيمين بتلك الشقق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإيجابي منهم.

وتمكن ضباط إدارة المرافق، من رفع 20 حالة إشغال طريق بالغردقة، كما جرى ضبط 8 محلات بدون ترخيص، وضبط 12 بائعا متجولاً.

أخبار متعلقة
"أمن البحر الأحمر" يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل

"أمن البحر الأحمر" يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل
السيسي وافورقي يتفقان للحفاظ على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب

السيسي وافورقي يتفقان للحفاظ على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب
«أمن البحر الأحمر وباب المندب» والمشروعات المشتركة تتصدر قمة «السيسى - أفورقى»

«أمن البحر الأحمر وباب المندب» والمشروعات المشتركة تتصدر قمة «السيسى - أفورقى»
عاجل| "الرئاسة": السيسي ناقش ملف أمن البحر الأحمر مع نظيره الأريتري

عاجل| "الرئاسة": السيسي ناقش ملف أمن البحر الأحمر مع نظيره الأريتري
أمن البحر الأحمر يفحص 130 مشتبها بهم

أمن البحر الأحمر يفحص 130 مشتبها بهم
بالأسماء| حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن البحر الأحمر

بالأسماء| حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن البحر الأحمر
مديرية أمن البحر الأحمر تجري قرعة الحج اليوم 

مديرية أمن البحر الأحمر تجري قرعة الحج اليوم 
مديرية أمن البحر الأحمر تعلن الفائزين بحج القرعة

مديرية أمن البحر الأحمر تعلن الفائزين بحج القرعة
مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة

مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

إزالة تعديان بالضبعة على خط مياه الشرب الـ1000 الناقل لمرسى مطروح

إزالة تعديان بالضبعة على خط مياه الشرب الـ1000 الناقل لمرسى مطروح

بدء فاعليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين

بدء فاعليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين

باحث في الآثار الإسلامية: الشعب المصري قاوم الأتراك بالحجر قبل البشر

باحث في الآثار الإسلامية: الشعب المصري قاوم الأتراك بالحجر قبل البشر

مصطفى بكري: طالبت بإصدار قانون بالتحفظ على أموال من يدعم الإرهاب

مصطفى بكري: طالبت بإصدار قانون بالتحفظ على أموال من يدعم الإرهاب

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. الدولة تحاصر "هدر المياه"

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. الدولة تحاصر "هدر المياه"

اختيارات الوطن

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الأكثر قراءة

عاجل