تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع وفحص 83 شقة مفروشة بالبحر الأحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات المختلفة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية وفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية.

وتمكنت حملة أشرف عليها اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، من تنفيذ 200 حكم قضائي متنوع، بين الحبس الجزئي والمستأنف والغرامات الجزئية.

وتمكن ضباط مباحث الآداب، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من فحص 83 شقة مفروشة، وجرى الكشف الجنائي والسياسي على المقيمين بتلك الشقق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإيجابي منهم.

وتمكن ضباط إدارة المرافق، من رفع 20 حالة إشغال طريق بالغردقة، كما جرى ضبط 8 محلات بدون ترخيص، وضبط 12 بائعا متجولاً.