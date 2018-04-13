بدء فاعليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين

بدأت فاعليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، منذ قليل، والتي تنظمها وزارة الأوقاف بمسجد الحسين.

ويشارك في الفاعليات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة والشيخ خالد خضر مدير أوقاف القاهرة.

ويشارك في الفاعليات الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وشارك كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.