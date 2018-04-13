صحفي سوري: أهالي الغوطة رفعوا علامات النصر تحديا لأمريكا

قال ماجدي البسيوني الكاتب الصحفي السوري، إن أهل الغوطة بسوريا خرجوا عقب صلاة الجمعة، اليوم، وهم يرفعون علامات النصر.

وأضاف البسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الفرحة والزغاريد عمت كل شبر بمينة الغوطة وذلك تعبيرا على أن الشعب السوري لا يخشى من التهديدات الأمريكية الخاصة بضرب سوريا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للجانب السياسي فإن القادة والسياسيين في سوريا أصبحوا يسخرون من تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن ضرب سوريا لافتا أنهم أصبحوا لا يثقوا في كلام "ترامب" الذي يصرح تارة بأنه سيقوم بالضرب ثم بعدها يتراجع عن قراره ويرجئه وبعدها يظهر مرة أخرى بتصريحات عن توجيه ضربات لسوريا.