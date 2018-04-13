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الوطن

تعاطي 6 سائقين مخدرات بمطروح في حملة تحاليل لـ55 سائقا

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد بخات
تعاطي 6 سائقين مخدرات بمطروح في حملة تحاليل لـ55 سائقا

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الصحة بمطروح، حملة للتحليل للسائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وجرى خلالها سحب 55 عينة من قائدي السيارات على مدار عدة أيام.

وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة 6 سائقين لتعاطيهم مادة "الحشيش المخدر".

واستهدفت الحملة، اليوم، التي نفذت بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة، وقائدي المركبات، والنقل، والملاكي، لضبط المخالفين، والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها لتوفير السلامة والطمأنينة لهم، وتنفيذا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

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