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الوطن

ضبط 6 أطنان مخللات و10 جوالات ملح غير صالح بالغربية

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط 6 أطنان مخللات و10 جوالات ملح غير صالح بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم من مصادرة 6 أطنان من المخللات، و10 جوالات ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بنطاق سوق الليمون بدائرة قسم ثالث المحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط  "أحمد. ز. ا"، صاحب معمل مخللات، بعزبة خضر بثالث المحلة، والمسؤول عنه المدعو سامى إبراهيم، 34 سنة، مقيم بمنطقة سوق الليمون بثالث المحلة وبحوزته 178 برميل مخللات متنوعة زنة البرميل 80 كيلوجرام بدون بيانات غير صالح للاستهلاك، و10 جوالات ملح طعام زنة الجوال 50 كيلوجرام غير صالح للاستهلاك.

حرر المحضر رقم  268 جنح، قسم ثالث المحلة لسنة 2018 ميلاديًا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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