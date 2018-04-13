تطهير 91 كيلومتر من المصارف الزراعية والمراوي في كفر الشيخ

شنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديرية الري، برئاسة المهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، حملة لتطهير قنوات الري "المراوي"، ومصارف الزراعة من الحشائش وورد النيل.

وجرى التطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية "المراوي"، لأكثر من 53 كيلومتر، والمصارف لأكثر من 38 كيلومتر، خلال الأيام الماضية.

كما جرى إزالة ورد النيل والبوص من جوانب المصارف، وذلك لضمان توفير مياه الري لجميع الزراعات الصيفية، ومنع تلوث هذه المصارف العمومية.