أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده

ألقت قوات الأمن بأسيوط، القبض على طالب، تعدى على جده لوالدته، بواسطة سلاح أبيض وشومة، لوجود خلافات بين المجنى عليه ووالد المتهم، على تقسيم قطعة أرض قاموا بشرائها مناصفةً بأبنوب.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ بإصابة "ن. ق. أ"، مزارع، ومقيم دائرة المركز، بجرحين قطعيين بفروة الرأس، وجرح طعني أعلى البطن يشتبه في نفاذه، وجرح قطعي بالوجه، وجرح قطعي بالفخذ، واشتباه كسور بعظام الجمجمة والجسم.

وباستجواب المباحث قرر أنه أثناء مبيته بحظيرة مواشى ملكه كائنة ببندر أبنوب، قام شخص مجهول، فجر اليوم، بالتسلل إليها محاولاً سرقة رأسي ماشية من داخلها، وعند منعه ومحاولة الإمساك به، قام بالتعدي عليه وإحداث إصابته، ولم يتهم أو يشتبه بأحد، ونفى وجود خلافات بينه وآخرين.

وبسؤال نجله "ا. ن. ق"، موظف، مقيم بندر أبنوب، أيد مضمون ما جاء بأقوال والده.

جرى تشكيل فريق بحث، ووضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص علاقات وخلافات المجني عليه، وفحص خط سير هروب المتهمين، وتنشيط وتجنيد المصادر السرية للوصول لثمة معلومات تفيد في تحديد الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

ومن خلال التطبيق الجيد لبنود خطة البحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة "م. ر. ق"، طالب، مقيم بندر أبنوب، حفيد المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بتحريض من والده، تاجر، ومقيم بذات الناحية، زوج كريمة المجني عليه، بأنه قام بالتعدي عليه بآلة حادة وعصا شوم قام بالتخلص منهما عقب ارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات بين والده والمجني عليه على تقسيم قطعة أرض قاموا بشرائها مناصفةً، وترك رؤوس الماشية بالأرض الزراعية المجاورة للحظيرة للتمويه بأن الهدف من الواقعة سرقة الماشية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم الأخير واتخاذ اللازم حيال الحادث.