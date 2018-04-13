غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة لمدة 5 أيام بمنفلوط أسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، عن انقطاع الكهرباء الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام بدًء من السبت وحتى الخميس، ولفترة تتجاوز الـ9 ساعات يوميًا، في 12 منطقة بنواحي المركز وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت رئاسة المدينة، تحت إشراف نائب رئيس المدينة، والقائم بأعمالها تلقت إشارة من مدير عام ديوان المجلس، وهندسة الكهرباء، يفيد فصل التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة عصرا، ولمدة 9 ساعات كاملة من السبت إلى الخميس.

وأوضحت الإشارة أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن مناطق العتامنة غرب، وبنى عدى البحرية، ومطحن بودى، وبنى عدى الوسطى، وعزبة شكشك، وعليو ومنطقة المستشفى، وعزبة الدرنكى ومحركة، والبهايجة ، مصنع المياه، ومنطقة النزلة، مشددة على المواطنين اتخاذ اللازم.