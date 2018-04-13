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الوطن

موسكو: طالبنا بريطانيا بتعاون شامل في قضية "سكريبال"

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو: طالبنا بريطانيا بتعاون شامل في قضية "سكريبال"

سيرجي سكريبال-صورة أرشيفية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو طالبت لندن عبر الأمانة الفنية لمنظمة الحظر الكيميائي بالتعاون الشامل في "قضية سكريبال" وأمهلتها 10 أيام للرد على الطلب.

وقال ريابكوف: "لقد طالبنا (لندن) اليوم رسميا عبر الأمانة الفنية لمحكمة حظر الأسلحة الكيميائية في سياق تنفيذ المادة الـ9 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتحديد البند الثاني منها، بالتعاون الشامل بشأن القضية، فلننتظر جواب لندن خلال مهلة 10 أيام"، التي تنص عليها الاتفاقية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ريابكوف في تعليقه على تصريحات السفير البريطاني في موسكو، لوري بريستو، حول "قضية سكريبال"، أن لندن مستمرة في نشر الأكاذيب نتيجة "فقدانها للشعور بحدودها والمسؤولية أمام المجتمع الدولي".

واعتبر ريابكوف أن إصرار بريطانيا على اتهام روسيا بتسميم سكريبال، ولهجتها للخطاب السياسي ضد موسكو يدل على مدى عدم يقين لندن، فضلًا عن أنه يمثل محاولة إسكات الأصوات الداعية إلى إجراء تحقيق نزيه في الواقعة لمواصلة حملتها "القذرة" الرامية إلى تشويه صورة روسيا على الساحة الدولية.

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