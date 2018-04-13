تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان جامعة بدر.. غدا

تنظم جامعة بدر المهرجان الدولي الثالث "مصر الإنسان"، في الفترة من 14 وحتى 19 أبريل الجاري، والذي سيكون في افتتاحه نخبة من نجوم الفن والفكر والثقافة على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وأضافت الجامعة في بيان، أنه سيحضر الافتتاح الفنانون، ماجد المصري، وشيرين، وطارق الدسوقي، وناصر سيف، ووفاء عامر، وحنان شوقي، ومجدي كامل، ومحسن محيي الدين، ومدحت العدل، وعبد الله مشرف، ومجدي الهواري. ويبدأ الافتتاح في العاشرة صباح غدٍ السبت، ويختتم بحفل للنجم تامر حسني لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأكدت أن المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مصطفى كمال، رئيس الجامعة، ويتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والندوات والمسابقات والحفلات، فبعد حفل تامر حسني في الافتتاح، سيكون هناك حفل آخر في الختام للمطربة جنات تقدمه الفنانة مونيا، كما يخصص المهرجان ندوة للفنانة سهير المرشدي، وابنتها الفنانة حنان مطاوع.

ومن ضمن برنامج المهرجان وأنشطته مسابقة الشعر بين الطلاب، وندوة شعرية للشاعر هشام الجخ على المسرح الروماني ينظمها الدكتور حسين حمودة.

ويبدأ حفل افتتاح المهرجان يوم 14 أبريل باستقبال الضيوف وكبار الشخصيات، ثم عرض فيديو عن مهرجانات الأعوام الماضية، ثم كلمة للدكتور حسن القلا، وإشعال شعلة بداية المهرجان، ويعقبها دبكة لبناني وتنورة وشو طبول أفريقية، ثم عرض لفرقة "الصحبجية"، وغناء لطلبة القسم الإيطالي وبعدها جولة تتضمن افتتاح معرض للكتاب ومعرض مشروعات التخرج ثم الاحتفال بيوم اليتيم.

وفي اليوم الثاني هناك تمارين عملية ونظرية عن أهمية اليوجا بالحديقة أمام المسرح الرومانى، ثم ندوة تنمية بشرية يقدمها الدكتور كريم إمام عنوانها كيفية تعزيز الثقة بالنفس، وإعداد الخريج للتقدم لأول انترفيو ويعقبها ورشة عمل بمعمل الكمبيوتر عن "أساسيات برنامج الفوتوشوب".

وفي اليوم الثالث هناك حملة للتبرع بالدم وماراثون الجري بمشاركة بعض الفنانين، ثم عرض مشروعات التخرج المقدمة لمسابقة الهندسة "في مجالي الطاقة والروبوت"، بحضور لجنة التحكيم واختيار المشروع الفائز، ويقدمها وينظمها الدكتور أحمد موسى، عميد كلية الهندسة، ويعقبها ندوة للدكتور سيف أبو النجا، والدكتور سلامة عبد الهادى، والدكتور عبد الحكيم قنديل.

وخلال اليوم الرابع يبدأ بمارثون بالعجل ثم ندوة للمستشار العلمى لسفارة إيطاليا ومدير قسم التدريس بالسفارة الإيطالية تحت عنوان "التعاون العلمى بين مصر وإيطاليا"، وندوة أخرى للدكتور عبد المحسن القحطاني، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر"، وندوة للدكتور محمد خالد الأزعر، الملحق الثقافي والدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط للسفارة الفلسطينية بعنوان "القدس عربية".

وفي اليوم الخامس عرض الإنتاج الفنى المـقدم لمسابقة الرسم والخزف "بحضور لجنة التحكيم"، وإعلان العمل الفائز ثم مسابقة المعلومات العامة بين الكليات بالمسرح الرومانى.

وفي اليوم الأخير استقبال نخبة من الفنانين وكبار الشخصيات العامة ثم صالون ثقافي يجمع شخصيات اقتصادية واجتماعية ثم الانتقال للمسرح الرومانى لبدء فعاليات حفل الختام، وتكريم بعض الشخصيات، وتكريم الطلبة المشاركين في مسابقات الهندسة – فريق التمثيل – مسابقة الرسم – البطولات المختلفة.

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل موسيقي لفرقة غنائية لطلبة الجامعة تقدمها الفنانة مونيا ثم حفل للمطربة المغربية جنات.