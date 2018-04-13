وزيرة الثقافة تفتتح اليوم العالمي للتراث بمشاركة 35 دولة

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تفاصيل الفعاليات التى تقام احتفالاً باليوم العالمي للتراث، تحت إشراف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري.

وقالت "عبدالدايم" في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن وزارة الثقافة نجحت في توحيد جهود عدد من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بالتراث للخروج بأجندة احتفالية تقام بالتعاون مع كل من محافظة القاهرة، اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بجانب مؤسسات أخرى تعمل على حماية التراث الثقافي المصري.

وأضافت وزير الثقافة أن الاحتفالات المصرية باليوم العالمي للتراث تم إدراجها على الموقع الرسمي للمجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية مع 35 دولة أخرى، كما تم نشر برنامجها على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة، وتشهد رفع علم تم تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة بمختلف الأماكن بالقاهرة والمحافظات.

ولفتت وزير الثقافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإلقاء كلمات تبرز أهمية الحفاظ على التراث بكل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، بالإضافة إلى 40 فعالية متنوعة تجمع عناصر متعددة من التراث وتحتضنها مختلف الأقاليم والمحافظات وتنطلق في السادسة والنصف مساء الأربعاء 18 أبريل، وتستمر على مدار 7 أيام متتالية حتى 24 أبريل.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من شارع الشريفين بوسط القاهرة متزامنة مع افتتاحه بعد التطوير وتحويله إلى شارعٍ للفن وملتقى للإبداع، كما يفتتح معرضًا بممر كوداك بشارع عدلي لمختارات من الصور الفوتوغرافية النادرة لمصر في أواخر القرن القرن الـ19 للفرنسي إيميل بيشار بعنوان "عيون ترصد.. تراث يبقى"، بجانب مجموعة صور فوتوغرافية أخرى من إنتاج مسابقة تراثي المتخصصة وكذلك معرض "مآذن وأجراس تعلو فى سماء مصر"، ويتناول نماذج من فن العمارة الإسلامي والقبطى بقصر الأمير طاز، وأيضًا تدشين منتدى التراث الأول بعنوان "التراث.. القيمة والتنمية" بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويشارك صندوق التنمية الثقافية بتنظيم معرض أيادي مصرية للمنتجات الحرفية والتقليدية وآخر للصور الفوتوغرافية بعنوان المولد مع عروض للفرقة القومية للفنون الشعبية والأراجوز وخيال الظل بساحة الهناجر، إضافة إلى كرنفال بشارع المعز على هامش المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة 19 فاعلية بمختلف محافظات مصر منها قافلة سيوة الثقافية، كرنفال الأقصر للفنون التراثية بساحة أبو الحجاج، ورش عمل للحكي والفنون الشعبية بمحافظات "القاهرة – الجيزة - البحر الأحمر – أسوان – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – السويس – القليوبية"، كرنفال القاهرة التاريخية "مسرح الشارع" بشارع المعز، كرنفال شارع الألفي للفنون التراثية، زيارات للمتحف الريفي بقصر الحرف البيئية بكفر الشرفا في القليوبية وكرنفال للفنون الشعبية بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالية بالجمالية.

ويفتح قطاع الفنون التشكيلية أبواب المتاحف القومية والفنية للجمهور مجانًا مع تقديم عدد من الأنشطة المتنوعة منها عروض السيرة الهلالية والتحطيب بمتحف الأبنودى بقنا، ورش فنية تراثية بمركز محمود سعيد ومتاحف أحمد شوقي، الفنون الجميلة بالإسكندرية الزعيم جمال عبد الناصر.

كما تطلق أكاديمية الفنون مسابقة مفتوحة للجمهور وورش تدريبية للفنون الشعبية والتحطيب، بجانب معرضًا ممأكولات الشعبية بساحة الأكاديمية.

ويقيم المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة الفنون الشعبية والتراث غير المادى، ورشة عمل تحت عنوان الملامح المصرية للواحات الشعبية ببيت ثقافة الباويطى بالواحات البحرية. والمعروف أن اليوم العالمي للتراث جاء بناءً على مبادرة من المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية واعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الثانية والعشرين عام 1983، ليصبح مناسبة سنوية تهدف للتعريف والتوعية بأهمية التراث والترويج له في مختلف دول العالم من خلال مفرداته الثرية.