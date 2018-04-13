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الوطن

بالأسماء.. المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات التجديد النصفي بالبيطريين

منذ 11 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
بالأسماء.. المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات التجديد النصفي بالبيطريين

جانب من انتخابات البيطريين اليوم

جاءت المؤشرات النهائية لفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين تشير إلى تقدم كل من الدكتور محمود عفيفي، بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، والدكتور محسن البوشي عن قطاع شمال الصعيد، و جنوب الصعيد حسن، وفى شرق الدلتا الدكتور زكريا الشناوي، وغرب الدلتا ناجي سلام، وأشرف قاسم، عن وسط الدلتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات.

وفى مقاعد فوق السن 15 عامًا، تقدم كل من السيد عبيد، والبدري ضيف، وعبد العزيز الجوهري.

وفى مقاعد تحت السن 15، حصل على أعلى الأصوات كل من محمد فكري القرش، والحسيني محمد، وشرف الدين فيصل.

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