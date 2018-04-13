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الوطن

محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل

منذ 53 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل

شهد اللواء أيمن السيسي، سكرتير عام محافظة قنا، اليوم، الاحتفال الذي أقامته جمعية الأورمان الخيرية بـ"يوم اليتيم"، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

أقيمت الاحتفالية على كورنيش النيل بقنا بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، وبحضور الأستاذ  الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء عادل مخيمر، نائب مدير أمن قنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والمهندس عبد الهادي عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بقنا، ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء أيمن السيسي، أن محافظة قنا لا تدخر جهدًا في رعاية الأيتام، وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الاهتمام بتقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال الأيتام، ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات، وتشجيعهم على الجد والعمل، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم في مختلف دور الأيتام بالمحافظة.

وفي كلمته تقدم الدكتور عباس منصور، بخالص التهنئة للأطفال الأيتام في إطار الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، مشيرًا إلى أن رعاية الأيتام وتوفير كافة سبل الرعاية واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي نهاية الحفل، كرم اللواء أيمن السيسي، والدكتور عباس منصور 20 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين دراسيًا، وتكريم 4 أمهات مثاليات.

كما شهد الاحتفال زفاف جماعي لعدد 6 عرائس من دور الأيتام بالجمعيات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات زواج لعدد 22 عروسة.

وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لفرق قصر ثقافة قنا للفنون الشعبية، وكورال الأطفال لإضفاء البهجة على الأطفال المشاركين في الاحتفال وجميع الحضور.

محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل
محافظة قنا تحتفل بـ"يوم اليتيم" بزواج 6 عرائس بكورنيش النيل

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