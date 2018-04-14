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الوطن

ريهام عبد الغفور: "احنا للأسف في مصر مش بنحافظ على تراثنا"

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
ريهام عبد الغفور: "احنا للأسف في مصر مش بنحافظ على تراثنا"

ريهام عبد الغفور

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها لم تكن تعلم شيئا عن موضوع سرقة حجرة الملك فاروق الذي تداولته الصحف، مشيرة "أنا مش مثقفة أوي عشان أتابع المواضيع دي".

وأضافت عبد الغفور، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنها تنزعج كثيرا مع سماعها مثل تلك الأخبار لأن تراث مصر لابد من الحفاظ عليه لأنه يعبر عن التاريخ.

وتابعت "احنا للأسف في مصر مش بنحافظ على تراثنا ولا بنحافظ على الأثار بتاعتنا ومبنعرفش قيمة حاجتنا بعكس بره عارفين كويس قيمة حاجتهم إيه".

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