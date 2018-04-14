تسجيل الدخول

الوطن

محمد رمضان بالجلباب الصعيدي يتناول الشاي في قنا

اليوم AM 12:22
كتب: رجب آدم
محمد رمضان بالجلباب الصعيدي يتناول الشاي في قنا

التف عدد من الأهالي حول الفنان محمد رمضان أثناء جلوسه لتناول الشاي مرتديا الجلباب الصعيدي في مدينة قنا، وذلك بحضور اللواء محسن كمال، مساعد مدير أمن قنا، وذلك أثناء راحته بعد تمثيل عدد من مشاهد مسلسل "نسر الصعيد"، ف يمنطقة الحميدات بقنا. 

وكان من ضمن المشاهد التي صورها، أمس الجمعة، مشهد تفجير منزل قديم على ضفاف نهر النيل بعد تأجيره من صاحبه بمبلغ 160 ألف جنيه بحسب مصدر في نجع عابد بمنطقة الحميدات.

يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وبمشاركة عدد من الفنانين بينهم سيد رجب، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض.

والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

 

محمد رمضان بالجلباب الصعيدي يتناول الشاي في قنا
محمد رمضان بالجلباب الصعيدي يتناول الشاي في قنا

أخبار متعلقة
بالفيديو| محمد رمضان مع جمهوره ضمن كواليس "نسر الصعيد" في قنا

بالفيديو| محمد رمضان مع جمهوره ضمن كواليس "نسر الصعيد" في قنا
غدا.. محمد رمضان يسافر إلى قنا لتصوير "نسر الصعيد"

غدا.. محمد رمضان يسافر إلى قنا لتصوير "نسر الصعيد"
بدرية طلبة عن دورها بـ"نسر الصعيد": "همثل بجد في المسلسل ده"

بدرية طلبة عن دورها بـ"نسر الصعيد": "همثل بجد في المسلسل ده"
محمد رمضان في قنا الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير "نسر الصعيد"

محمد رمضان في قنا الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير "نسر الصعيد"
بالصور| محمد رمضان يفاجئ جمهوره بشخصية رجل مسن في "نسر الصعيد"

بالصور| محمد رمضان يفاجئ جمهوره بشخصية رجل مسن في "نسر الصعيد"
بالصور| محمد رمضان في كواليس "نسر الصعيد"

بالصور| محمد رمضان في كواليس "نسر الصعيد"
عايدة رياض تواصل تصوير "نسر الصعيد" دون إجازات

عايدة رياض تواصل تصوير "نسر الصعيد" دون إجازات
محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسل "نسر الصعيد"

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسل "نسر الصعيد"
بعد نجاح "أبو العروسة".. سيد رجب يواصل تصوير "نسر الصعيد" لرمضان 2018

بعد نجاح "أبو العروسة".. سيد رجب يواصل تصوير "نسر الصعيد" لرمضان 2018
«دينا»: أنا زوجة سيد رجب فى «نسر الصعيد».. ورفضت الظهور كراقصة فى مسلسل رمضانى

«دينا»: أنا زوجة سيد رجب فى «نسر الصعيد».. ورفضت الظهور كراقصة فى مسلسل رمضانى

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

بالفيديو| ريهام عبدالغفور: "بقرف من البوس.. وممكن أعمل دور بالمايوه"

بالفيديو| ريهام عبدالغفور: "بقرف من البوس.. وممكن أعمل دور بالمايوه"

ريهام عبدالغفور: "اتطلقت مرتين بسبب الخيانة"

ريهام عبدالغفور: "اتطلقت مرتين بسبب الخيانة"

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا النانو بالغردقة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا النانو بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالغردقة

وزير الاستثمار الأسبق عن استضافته بتونس: سعيد بوجودي في بلد ابن خلدون

وزير الاستثمار الأسبق عن استضافته بتونس: سعيد بوجودي في بلد ابن خلدون

اختيارات الوطن

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الأكثر قراءة

عاجل