محمد رمضان بالجلباب الصعيدي يتناول الشاي في قنا

التف عدد من الأهالي حول الفنان محمد رمضان أثناء جلوسه لتناول الشاي مرتديا الجلباب الصعيدي في مدينة قنا، وذلك بحضور اللواء محسن كمال، مساعد مدير أمن قنا، وذلك أثناء راحته بعد تمثيل عدد من مشاهد مسلسل "نسر الصعيد"، ف يمنطقة الحميدات بقنا.

وكان من ضمن المشاهد التي صورها، أمس الجمعة، مشهد تفجير منزل قديم على ضفاف نهر النيل بعد تأجيره من صاحبه بمبلغ 160 ألف جنيه بحسب مصدر في نجع عابد بمنطقة الحميدات.

يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وبمشاركة عدد من الفنانين بينهم سيد رجب، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض.

والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.