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الوطن

ضبط أحد المتهمين في استشهاد معاون مباحث كوم أمبو بأسوان

اليوم AM 12:15
كتب: عبد الله مشالي
ضبط أحد المتهمين في استشهاد معاون مباحث كوم أمبو بأسوان

الشهيد نقيب الشرطة عبد الرحمن الصرفي معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو

تمكن رجال المباحث الجنائية في أسوان برئاسة العميد محمود عوض، مدير مباحث المديرية، من ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في استشهاد نقيب الشرطة عبدالرحمن الصرفي، معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والذي استشهد، مساء أمس، في مداهمة أمنية لوكر مخدرات بقرية فطيرة التابعة الدائرة مركز كوم أمبو بأسوان، ويستكمل رجال المباحث استجواب المتهم لضبط باقي الجناة الذين فروا هاربين عقب الواقعة.

كانت قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو، مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة النارية بين رجال الأمن بمركز شرطة كوم أمبو وبعض الخارجين على القانون من أحد أوكار تجارة المخدرات بالمنطقة، مما أدى إلى استشهاد نقيب شرطة وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو المركزي، وإصابة نقيب آخر ونقله لمستشفى كوم أمبو المركزي للعلاج.

كان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد أحمد يونس، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، باستشهاد نقيب الشرطة عبد الرحمن الصرفي، 25 سنة، معاون مباحث مركز شطة كوم أمبو، وإصابة عدداً من رجال الشرطة من بينهم النقيب عبد الرحمن  جابر معوض، وذلك فى مداهمة أمنية لأحد أوكار المخدرات في قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز كوم  أمبو، وأمر "حسني" بسرعة انتقال قيادات الأمن بالمديرية ودعم المأمورية الشرطية بمزيد من رجال الأمن والتعامل السريع مع الواقعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج، ونقل والمتوفي لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

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