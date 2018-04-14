عاجل| رئيس الوزراء يفرض حظر تجوال ببعض مناطق شمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة السابقة من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار أخر.

وتضمن القرار العمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت 14 إبريل، وحتى انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، أي بعد 3 أشهر.