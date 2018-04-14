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الوطن

وزير الاستثمار الأسبق عن استضافته بتونس: سعيد بوجودي في بلد ابن خلدون

منذ 36 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير الاستثمار الأسبق عن استضافته بتونس: سعيد بوجودي في بلد ابن خلدون

الدكتور محمود محي الدين

عبر الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، عن سعادته باستضافته في دولة تونس قائلًا: "سعيد للغاية بأن أكون في تونس الخضراء، بلد ابن خلدون، الذي قوم صعود وهبوط الأمم".

وأضاف محيي الدين، خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي المنعقد في تونس: "تونس بلد بيرم المصري أو التونسي، كما يحب أن ينطقها الجميع، والذي قال لولا النقاد لهلك الناس، ولطغى الباطل على الحق، وبقدر ما يخفت صوت الناقد ارتفع صوت الدجال". 

وتابع: "سعيد بأن أكون في رحاب جامعة الزيتونة، وبلاد النهضة المعروفة بقدراتها، وأنها بلاد التعليم والتعلم، وهي مثال طيب لحراك الطبقة الوسطى".

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