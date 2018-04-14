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الوطن

"البنتاجون": أكثر من 100 صاروخ استهدف المواقع السورية

منذ 44 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"البنتاجون": أكثر من 100 صاروخ استهدف المواقع السورية

الحرب على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا، استهدفت عددًا من القواعد والمقرات العسكرية في العاصمة دمشق ومحيطها.

وذكر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية، أن من 100 إلى 120 صاروخًا أطلقوا على المواقع العسكرية السورية لاستهداف 3 مواقع بزعم أنها مرتبطة ببرنامج الدولة السورية للأسلحة الكيماوية.

وأضاف مسؤولون أمريكيون، أن طائرات ميراج فرنسية وتورنادو بريطانية وقاذفات "بي-1" أمريكية، بالإضافة إلى سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر شاركت في الضربات.

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