القبض على عصابة "سرقة السيارات بالإكراه" في أطفيح

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم، 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في أطفيح.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين سبق اتهامهم في 4 قضايا إتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم سلاح أبيض "مطواة" وفرد "خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في "العياط" و"الحوامدية".

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.