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الوطن

القبض على عصابة "سرقة السيارات بالإكراه" في أطفيح

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
القبض على عصابة "سرقة السيارات بالإكراه" في أطفيح

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم، 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في أطفيح.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين سبق اتهامهم في 4 قضايا إتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم سلاح أبيض "مطواة" وفرد "خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في "العياط" و"الحوامدية".

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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