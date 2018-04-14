تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة القناة نهدف لتنمية مهارة التفكير لدى الطلاب

منذ 10 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
رئيس جامعة القناة نهدف لتنمية مهارة التفكير لدى الطلاب

دكتور ممدوح غراب

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، أن البحث العلمي يعد مهارة هامة جدا لا بد أن تحتوى على مهارة التفكير والتحليل، لكثير من العناصر والأبحاث التي تشملها.

وأشار أن الجامعة تسعى دائما في تنمية مهارة التفكير لدى طلابها، لذا تم إنشاء مركز التدريب والتنمية البشرية للوصول إلى ذلك الهدف.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي القومي السادس للبحوث الطلابية بكلية الطب، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على تقوية وتنمية المهارات وليس الاعتماد على المعارف فقط وذلك في النواحي التعليمية وبخاصة طالب كلية الطب الذي يحتاج إلى التدريب أكثر.

وأشار إلى ضرورة تكامل الكليات مع بعضها البعض حيث يوجد مجالات مشتركة بين أكثر من كلية لا بد أن يتعاونوا مع بعض لتحقيق التكامل، لافتا إلى أن البحث العلمي هو القاطرة التي سوف تنطلق بمصر نحو مرحلة التقدم حيث إن التسلح بالعلم هو ما سيرفع شأن أوطاننا.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة أميرة جمال رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك به 40 بحثا طلابيا، منهم 28 ملصقا بحثيا مشارك به، 4 أبحاث من طلاب الفرق الأولى حتى الـ5، و36 بحثا مقدما من الفرقة الـ6.

وأضافت أن هذا المؤتمر مشارك به كليات الطب بالجامعات الأخرى ،حيث شاركت كلية الطب العسكري ببحثين، وجامعة حلوان ببحث، وجامعة بورسعيد ببحث، وجامعة الزقازيق ببحثين، وجامعة عين شمس شاركت بأبحاث طلابية.

كما يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الطلاب على التكفير والتحليل والابتكار والقدرة على عرض المشاريع وكذلك تحفيز الطلاب بعد عام كامل من العمل.

 

أخبار متعلقة

"الاستزراع السمكي" في ختام فعاليات برنامج جامعة الطفل بجامعة القناة

"الاستزراع السمكي" في ختام فعاليات برنامج جامعة الطفل بجامعة القناة
اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة

اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة
طلاب التربية الفنية يزينون أسوار حضانة جامعة القناة

طلاب التربية الفنية يزينون أسوار حضانة جامعة القناة
جامعة القناة تلغي قرار زيادة رسوم زيارة المرضى بالمستشفى الجامعي

جامعة القناة تلغي قرار زيادة رسوم زيارة المرضى بالمستشفى الجامعي
بالصور| الدبكة الفلسطينية تشعل مسرح جامعة القناة

بالصور| الدبكة الفلسطينية تشعل مسرح جامعة القناة

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

من خطاب تحريضي لإصابة مدنيين.. القصة الكاملة للعدوان الثلاثي على سوريا

من خطاب تحريضي لإصابة مدنيين.. القصة الكاملة للعدوان الثلاثي على سوريا

رئيس وزراء بريطانيا: ضربتنا العسكرية رد فعل لإنهاء معاناة الشعب السوري

رئيس وزراء بريطانيا: ضربتنا العسكرية رد فعل لإنهاء معاناة الشعب السوري

انتخابات برلمان العراق.. 320 حزبا وائتلافا تتنافس على 328 مقعدا

انتخابات برلمان العراق.. 320 حزبا وائتلافا تتنافس على 328 مقعدا

"العدوان الثلاثي" استهدف مناطق عسكرية في دمشق ووسط وجنوب سوريا

"العدوان الثلاثي" استهدف مناطق عسكرية في دمشق ووسط وجنوب سوريا

"تمريض القناة" يختتم فعاليات "المؤتمر الطلابي" بفيلم عن أنشطة الكلية

"تمريض القناة" يختتم فعاليات "المؤتمر الطلابي" بفيلم عن أنشطة الكلية

اختيارات الوطن

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

الأكثر قراءة

عاجل