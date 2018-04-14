رئيس جامعة القناة نهدف لتنمية مهارة التفكير لدى الطلاب

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، أن البحث العلمي يعد مهارة هامة جدا لا بد أن تحتوى على مهارة التفكير والتحليل، لكثير من العناصر والأبحاث التي تشملها.

وأشار أن الجامعة تسعى دائما في تنمية مهارة التفكير لدى طلابها، لذا تم إنشاء مركز التدريب والتنمية البشرية للوصول إلى ذلك الهدف.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي القومي السادس للبحوث الطلابية بكلية الطب، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على تقوية وتنمية المهارات وليس الاعتماد على المعارف فقط وذلك في النواحي التعليمية وبخاصة طالب كلية الطب الذي يحتاج إلى التدريب أكثر.

وأشار إلى ضرورة تكامل الكليات مع بعضها البعض حيث يوجد مجالات مشتركة بين أكثر من كلية لا بد أن يتعاونوا مع بعض لتحقيق التكامل، لافتا إلى أن البحث العلمي هو القاطرة التي سوف تنطلق بمصر نحو مرحلة التقدم حيث إن التسلح بالعلم هو ما سيرفع شأن أوطاننا.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة أميرة جمال رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك به 40 بحثا طلابيا، منهم 28 ملصقا بحثيا مشارك به، 4 أبحاث من طلاب الفرق الأولى حتى الـ5، و36 بحثا مقدما من الفرقة الـ6.

وأضافت أن هذا المؤتمر مشارك به كليات الطب بالجامعات الأخرى ،حيث شاركت كلية الطب العسكري ببحثين، وجامعة حلوان ببحث، وجامعة بورسعيد ببحث، وجامعة الزقازيق ببحثين، وجامعة عين شمس شاركت بأبحاث طلابية.

كما يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الطلاب على التكفير والتحليل والابتكار والقدرة على عرض المشاريع وكذلك تحفيز الطلاب بعد عام كامل من العمل.