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"تمريض القناة" يختتم فعاليات "المؤتمر الطلابي" بفيلم عن أنشطة الكلية

منذ 6 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
"تمريض القناة" يختتم فعاليات "المؤتمر الطلابي" بفيلم عن أنشطة الكلية

تمريض القناة يختتم فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي بفيلم تسجيلي عن أنشطة الكلية

اختتمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي، بعرض فيلم تسجيلي عن الكلية وأنشطتها المختلفة داخل وخارج الكلية والزيارات التي نظمتها، ومشاركة الكلية المتميزة في فعاليات الأسبوع البيئي الـ6، إضافة إلى زيارات دار الأيتام، ودار المسنين، ومستشفى 57357، والدورات التثقيفية الصحية، وحملات قياس الضغط، والسكر، والفيلم، من إعداد الطالب صالح طاهر، والطالبة شروق أحمد تحت إشراف الدكتورة ابتهال جلال.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة الكلية، إن المؤتمر الطلابي البحثي الدولي الأول، جاء بعد حصول الكلية على الاعتماد و الجودة تحت "عنوان التمريض الطريق للإبداع"، وذلك استعدادا للمشاركة في المؤتمر الطلابي الثاني الذي تنظمه جامعة القناة، بمشاركة جميع كليات الجامعة والمقرر عقده في 3 مايو المقبل.

وأعلنت أن هناك مشاركات من جميع الجامعات المصرية ومنها، بنها، ودمنهور، والزقازيق و حلوان، وسوهاج، و أسيوط، كما يشارك طلاب كلية التمريض بعمل أوراق بحثية متميزة.

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالله وكيل كلية التمريض، إلى أن محاور المؤتمر شملت الأخلاقيات في التمريض، والجديد في مهارات الاتصال والتواصل، ومناقشة جودة التعليم في التمريض ودراسات التمريض حالات عملية بالإضافة إلى تقديم أبحاث مختلفة في مجال التمريض.

ضم المؤتمر الطلابي لكلية التمريض 10 مناقشات بحثية، و9 ملصقات بمشاركة 30 طالبا وطالبة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، بالملصقات التي شاهدها، مؤكدا أنها جاءت تعبر عن مجهود الطلاب البحثي بصورة كبيرة دون تدخل من مدرسي الجامعة، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من وراء هذه المؤتمرات الطلابية، وهو دمج وإشراك الطالب في البحث العلمي قبل تخرجه وذلك حتى يكون مؤهل للاندماج في منظومة البحث العلمي وبهدف ثقل المهارات وتنمية الخبرات إلى جانب المعارف التي يحصل عليها الطلاب في أثناء الدراسة.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى تفوق كلية التمريض في مجال الأنشطة الطلابية مؤكدا أن هذا يدل على حراك طلابي واضح بين الطلاب في شتى المجالات ووصف كلية التمريض بأنها كلية شابه ذات أنشطة طلابية ومجتمعية ملحوظة.

 

 

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