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الوطن

زاخاروفا: سبب صمت باريس عن برنامج كيميائي سري لدمشق ليس واضحا

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
زاخاروفا: سبب صمت باريس عن برنامج كيميائي سري لدمشق ليس واضحا

زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، أنه من غير الواضح لماذا بقيت باريس، حتى الآن صامتة بشأن البرنامج السري المزعوم لدمشق بشأن الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013، والذي تضمنه التقرير السري، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا - 1": "وفقا لهذا التقرير، لقد أطلعت عليه بسرعة، وأؤكد مرة أخرى، هذا هو التقرير السري لفرنسا، الذي تم نشره للتو، ووفقا لهذا التقرير، فإن دمشق، من عام 2013 تجري برامج سرية معينة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. فأين كانت فرنسا؟ أين كان الممثلون الرسميون لوزارة الخارجية الفرنسية، ووزارة الدفاع، والرئيس؟ أين كان المندوب الدائم لفرنسا في مجلس الأمن؟ فلماذا السكوت طوال هذا الوقت؟".

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