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الوطن

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2018"

منذ 23 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2018"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2018" -صورة أرشيفية-

غادرت عناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة فى  فعاليات التدريب المشترك " خالد بن الوليد  2018"، والذي تستمر فعالياته لعدة ايام بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن المقرر وصول العناصر المشاركة إلى قاعدة عيسي الجوية بمملكة البحرين تمهيدا لتنفيذ فعاليات في التدريب الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة. 

يأتي التدريب في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

 

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