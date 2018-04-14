عاجل| روحاني: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العدوان الأمريكي على سوريا سيجر وراء تداعيات خطيرة ومدمرة على المنطقة برمتها، مؤكدا أن الأمريكان والصهاينة وبعض الدول الغربية لم يتعظوا من السنوات السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووصف روحاني، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين، "العدوان الثلاثي على سوريا بأنه "مخالف للقوانين الدولية". وقال: "في حين يكلف وفد دولي لدراسة حقيقة استخدام الكيمياوي في سوريا نرى عدوانا على بلد ذات سيادة بحجج واهية ومزاعم غير حقيقة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

وتعرضت سوريا، فجر اليوم، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنتالقيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.