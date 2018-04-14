تريزا ماي تتحدث في البرلمان حول "ضرب سوريا" الاثنين المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها تعتزم التوجه إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل، للحديث حول الضربة العسكرية في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت ماي، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي "يوم الاثنين سأتحدث أمام البرلمان البريطاني لأجاوب على أسئلة النواب حول الضربة العسكرية في سوريا".

وأضافت ماي: "نحن لا نتدخل بتاتا في حرب أهلية، في أول فرصة تتاح إلى سأتوجه أمام البرلمان وأشرح لهم القرار الذي اتخذناه".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريلإلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخا مجنحا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف —السورية- الموجود بها قاعدة عسكرية أمريكية.