اجتماع طارئ للناتو لبحث الضربات الموجهة إلى سوريا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم السبت، اعتزامه عقد اجتماع طارئ بعد الظهيرة في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الضربات الغربية الموجهة للنظام السوري.

وأكد مسؤول في الحلف لمراسل الأناضول، أن ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، سيقدمون معلومات لبقية الدول الأعضاء عن الضربات الموجهة للنظام السوري.

وأشار المسؤول أن الاجتماع الطارئ سيعقد برئاسة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، مع الممثلين الدائمين لـ 29 دولة عضوا في الحلف.

وفجر اليوم السبت، أعلنت كل من واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وتأتي تلك الضربة الثلاثية ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.