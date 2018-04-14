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الوطن

حملة مكبرة بحي وسط بالإسكندرية لإزالة التعديات والاشغالات

منذ 6 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حملة مكبرة بحي وسط بالإسكندرية لإزالة التعديات والاشغالات

حملة مكبرة بحي وسط بالإسكندرية لإزالة التعديات والاشغالات

شنت إدارة إشغال الطريق في حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبدالفتاح رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والكتل الخرسانية على الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وتوجهت الحملة من قسم باب شرق إلى شوارع طريق الجيش وعمر لطفي وطيبة وبور سعيد والادرياتيك، ومن قسم العطارين إلى شوارع سعد زغلول وصفية زغلول والغرفة التجارية والشهداء والميناء الشرقية وصلاح سالم، وتم خلال الحملة إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الإشغالات والتعديات، وجار المتابعة ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

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