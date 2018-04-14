العراق يمدد فترة تقديم العطاءات لتطوير 11 موقعا نفطيا

قررت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بتطوير 11 موقعا نفطيا حدوديا مع إيران والكويت إلى 25 الجاري، بطلب من الشركات الأجنبية.وأعلن العراق في الـ 26 من الشهر الماضي طرح 11 موقعا نفطيا للتطوير، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "الوزارة أجلت فترة تقديم عطاءات الشركات العالمية المؤهلة لجولة التراخيص الخاصة بتطوير 11 رقعة استكشافية حدودية إلى 25 نيسان الحالي، بناء على طلب الشركات بمنحها المزيد من الوقت لدراسة العروض الخاصة بهذه الجولة".

وأوضح أن "عدد الشركات المؤهلة التي اشترت حقائب المعلومات (14) شركة من جنسيات مختلفة".وبين المسؤول العراقي أن "عقود هذه المناقصة هي عقود خدمة جرى تعديل بعض فقراتها بالتشاور والحوار مع الشركات المؤهلة وبما يحقق الأهداف المشتركة للأطراف المعنية".

وأكد ان "دائرة العقود والتراخيص البترولية حددت يوم 25 الشهر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العطاءات في جلسة ومؤتمر علني ومباشر، يعقد لهذا الغرض في مركز الوزارة بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين، وممثلي الشركات العالمية المشاركة، ووسائل الإعلام والصحافة".

من جهته، قال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه في دائرة التراخيص النفطية في الوزارة للأناضول، إن "لجنة مختصة من وزارة النفط ستتولى فتح العطاءات في الـ 25 من الشهر الجاري، واعتماد الشركات وفقا لمعايير حددت سلفا من قبل الوزارة".

وأشار إلى أن "فتح العطاءات سيكون بشكل علني لمنع أي اتهامات تطال الوزارة بخصوص وجود جوانب فساد في العقود التي سيتم إبرامها مع الشركات التي ستفوز بتطوير المواقع النفطية".

ويوجد ثلاثة من المواقع النفطية على الحدود العراقية الكويتية، و6 منها على الحدود العراقية الإيرانية، إلى جانب موقعين في ديالى شرقي البلاد.

وينتج العراق حاليا نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا يصدر 3.2 ملايين برميل منها ويسعى إلى زيادة إنتاجه، كما يسعى إلى زيادة الاحتياطي المكتشف، والذي يبلغ 115 مليار برميل الذي يحتل به المركز الثاني في الاحتياطي العالمي بعد المملكة العربية السعودية.