الجزائر تعرب عن أسفها للضربات الغربية في سوريا

أعربت الجزائر، اليوم، عن أسفها للضربات الغربية، بقيادة واشنطن، ضد مواقع للنظام السوري.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء أحمد أويحى، ردًا على سؤال بشأن موقف بلاده من التطورات في سوريا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة.

وقال "أويحي"، إنه كان يتوجب انتظار نتائج التحقيق في الهجوم الكيماوي، على مدينة دوما، الأسبوع الماضي.

وفجر اليوم، شنت واشنطن وباريس ولندن، ضربات عسكرية على أهداف للنظام السوري، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل، وإصابة مئات آخرين، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي على دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.