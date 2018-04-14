غدا.. بدء الدورة السادسة لـ"منتدى الإسكندرية للإعلام"

نطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" والذى يستمر لمدة ثلاث أيام.

وذلك بمشاركة خبراء الإعلام من مصر والوطن العربي والسويد وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتقام الدورة الجديدة في ظل زخم واهتمام إعلامي بمسألة مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، وتسليط الضوء على نشاط المنتدى هذا العام في ذات السياق من خلال العديد من الموضوعات الصحفية واللقاءات التلفزيونية التي وضعت آمالًا عريضة على مخرجات المنتدى للحد من تلك الظاهرة في العالم العربي.

وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات.

وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدي بالإسكندرية؛ الشريك الدائم للمنتدى.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.

قال أحمد عصمت، المدير التنفيذي للمنتدى، أن الدورة السادسة تتناول موضوع "ضد الأخبار الكاذبة" كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية، لضمان الحفاظ على مصداقيتها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقق من مصداقية المعلومات ومواجهة الشائعات.

وأضاف أن المنتدى كمساحة مشتركة لتبادل الخبرات سيسهم في التوصل إلى فهم أفضل للآليات التي يتم استخدامها لتوقع سلوك الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم ما يخدم مصالحه ومواجهة محاولات التلاعب بتوجهاته.