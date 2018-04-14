تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. بدء الدورة السادسة لـ"منتدى الإسكندرية للإعلام"

منذ 30 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
غدا.. بدء الدورة السادسة لـ"منتدى الإسكندرية للإعلام"

شعار المنتدى

نطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" والذى يستمر لمدة ثلاث أيام.

وذلك بمشاركة خبراء الإعلام من مصر والوطن العربي والسويد وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتقام الدورة الجديدة في ظل زخم واهتمام إعلامي بمسألة مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، وتسليط الضوء على نشاط المنتدى هذا العام في ذات السياق من خلال العديد من الموضوعات الصحفية واللقاءات التلفزيونية التي وضعت آمالًا عريضة على مخرجات المنتدى للحد من تلك الظاهرة في العالم العربي.

وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات.

وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدي بالإسكندرية؛ الشريك الدائم للمنتدى.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.

قال أحمد عصمت، المدير التنفيذي للمنتدى، أن الدورة السادسة تتناول موضوع "ضد الأخبار الكاذبة" كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية، لضمان الحفاظ على مصداقيتها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقق من مصداقية المعلومات ومواجهة الشائعات.

وأضاف أن المنتدى كمساحة مشتركة لتبادل الخبرات سيسهم في التوصل إلى فهم أفضل للآليات التي يتم استخدامها لتوقع سلوك الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم ما يخدم مصالحه ومواجهة محاولات التلاعب بتوجهاته.

 

أخبار متعلقة

الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الإعلام

الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الإعلام
عاجل| "الخارجية الروسية" تحمل الإعلام الغربي ما يحدث في سوريا

عاجل| "الخارجية الروسية" تحمل الإعلام الغربي ما يحدث في سوريا
الإعلام الأمريكي يفرد مساحة واسعة للضربات العسكرية بسوريا

الإعلام الأمريكي يفرد مساحة واسعة للضربات العسكرية بسوريا
"روتاري مصر الجديدة" ينظم ندوة حول "تأثير وسائل الإعلام على المجتمع"

"روتاري مصر الجديدة" ينظم ندوة حول "تأثير وسائل الإعلام على المجتمع"

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهما مواد مخدرة وطبنجة بشوارع الغربية

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهما مواد مخدرة وطبنجة بشوارع الغربية

سكرتير عام المنوفية يعلن البدء لنقل مقلب أبو خريطة من شبين الكوم

سكرتير عام المنوفية يعلن البدء لنقل مقلب أبو خريطة من شبين الكوم

عاجل| البنتاجون: عملية ضرب سوريا نفذت بمنهجية

عاجل| البنتاجون: عملية ضرب سوريا نفذت بمنهجية

"القواعد الأجنبية" على الأراضي السورية.. تعرف عليها

"القواعد الأجنبية" على الأراضي السورية.. تعرف عليها

الإعدام بالمقصلة ليس فوريا.. ضحايا ظلوا أحياء بعد قطع رؤوسهم

الإعدام بالمقصلة ليس فوريا.. ضحايا ظلوا أحياء بعد قطع رؤوسهم

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

الأكثر قراءة

عاجل