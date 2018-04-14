"إسماعيل" يجتمع بوزراء الطيران والمالية والسياحة لبحث خدمات المطارات

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا حضره وزراء الطيران، والمالية، والسياحة، وقيادات وزارة الطيران، لبحث موقف الخدمات بالمطارات المصرية وخاصة مطار القاهرة أكبر ميناء جوي مصري، وإجراءات رفع كفاءتها.

وبحث الاجتماع، الوضع الحالي بالمطارات المصرية، والتعرف على التحديات الراهنة، والاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمات المختلفة بها.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدقيقة للحركة داخل المطارات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، بما يحقق أهداف تيسير الإجراءات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على إجراءات تأمين المنافذ.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية أن تكون المطارات المصرية خير مركز استقبال للزائرين من جميع أنحاء العالم، والعمل على تطوير البنية التحتية، وكذلك رفع كفاءة وقدرة العنصر البشري، وتحقيق التوسعات اللازمة لزيادة قدرتها على استيعاب حركة الركاب والبضائع، مع الاستمرار في تطوير هذا المرفق الحيوي على نحو دائم، بما ينعكس بالإيجاب على مكانة المطارات الوطنية بين مطارات العالم.