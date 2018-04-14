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الوطن

"طايع": خاطبنا النيابة و"المحاسبات" للتحقيق في واقعة أسهم هيئة الأوقاف

منذ 6 دقيقة
كتب: هبه أمين
"طايع": خاطبنا النيابة و"المحاسبات" للتحقيق في واقعة أسهم هيئة الأوقاف

أرشيفية

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية بشأن التحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016-2017، وبحث أسباب الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية لنفس السنة المالية.وكشف "طايع"، عن أنه طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وطلب منه رد كتابى فى هذا الشأن ولكن لم يرد عليه، وتم إرسال خطاب أخر، وتم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره الإجراءات لمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.

وأشار إلى أن هناك مخالفة فى الشق الإجرائى، و"شبهة" عمولات وتربح فى التعامل مع شركة الأوراق المالية، متابعًا: رأينا ذلك من خلال النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ولذا أصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع، وكان اجتماع اللجنة قد شهد حالة من الغضب بسبب غياب رئيس هيئة الأوقاف عن الاجتماع.

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