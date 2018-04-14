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الوطن

إسماعيل يلتقي "جمعة" لبحث استعدادات "الأوقاف" لشهر رمضان

منذ 38 دقيقة
كتب: وائل سعد
إسماعيل يلتقي "جمعة" لبحث استعدادات "الأوقاف" لشهر رمضان

المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي استعرض آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات تطوير العمل داخل الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أنه جار الإعداد لإقامة العديد من ملتقيات الفكر الإسلامي على مستوى الجمهورية والتي تستضيف مجموعة من العلماء ورجال الدين الذين يقدمون شرحا وافيا لتعاليم الدين الإسلامي السمح، بعيدا عن الأفكار والآراء المتطرفة التي يتبرأ منها الإسلام.

وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به الوزارة من جهود بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التموين لتوفير المواد والسلع الغذائية للاسرة وذلك من الموارد الذاتية للوزارة، وفي هذا الاطار تمت الاشارة إلى أنه تم التعاقد مع وزارة التموين لتوفير 2000 طن من السلع الغذائية لتوزيعها مجانا على نحو 400 ألف أسرة.

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