ضبط سائق ينهي تراخيص السيارات مقابل "سمسرة" بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مرور أسيوط من ضبط كلا من "م ض ف"، سائق ومقيم بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج، و"ش خ م"، عامل ومقيم أبو قرقاص بالمنيا، حال تواجدهما بصالة تراخيص بوحدة مرور أبوتيج، وبحوزة الأول عددا من التوكيلات الخاصة بالسيارات من شهادات الغرامات في قضايا المرور ومبلغ مالي 150 جنيه.

وبمواجهة الأول، أقر بقيامه بأعمال السمسرة وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات للمواطنين نظير مبالغ مالية، وبمواجهة الثاني، أقر بقيامه بالاستعانة بالأول لإنهاء إجراءات التراخيص نظير مبلغ مالي 150 جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.