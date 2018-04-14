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الوطن

فرنسا: ضرباتنا دمرت جزءا كبيرا من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية

منذ 59 دقيقة
كتب: وكالات
فرنسا: ضرباتنا دمرت جزءا كبيرا من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية

وزير الخارجية الفرنسي-جان إيف لودريان-صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها مقاتلات بلاده، فجر اليوم، في سوريا، دمرت جزءا كبيرا من مخزون الحكومة السورية من الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن جميع الطائرات المشاركة في الضربات عادت إلى فرنسا، وتم تحقيق جميع الأهداف وتدمير جزء جيد من ترسانة الأسلحة الكيميائية لدمشق، بحسب شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية.

وأوضح لودريان، أن الهدف من الضربات "تدمير الأسلحة الكيميائية غير القانونية لبشار الأسد، ومنعه من استخدام تلك الأسلحة مجددا".

وتابع بالقول "الخط الأحمر تم تجاوزه، فقررنا بأنفسنا خطوطنا الحمراء، وأعتقد أنه تم فهم الدرس"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق، اليوم، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنه لم يتم اعتراض أي من الصواريخ الـ12 التي أطلقتها فرنسا ضد المواقع السورية المستهدفة، بحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية.

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