مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مبررات الهجوم على سوريا "مخزية"

قال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه على واشنطن وحلفائها عدم زعزعة الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مبررات الهجوم على سوريا كانت مخزية.

وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن قبل قليل، أن بوتين قال إن ما حصل في سوريا يعد عدوانا على دولة ذات سيادة، مشددا على أن العمل العسكري جاء دون تفويض أممي وشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ولفت المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أن سوريا دعت خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق بشأن هجوم دوما.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.