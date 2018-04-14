إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بجرجا في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة لإزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان، وذلك في إطار جهود المحافظة والدولة في القضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح علي ابو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية بيت داوود بمشاركة الإدارة الزراعية ومجلس قروي بيت داوود وتأمين قوات قطاع الجنوب ومركز جرجا، حيث جرى إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف على مساحة 2 فدان تقريبا بدائرة المركز.